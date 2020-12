Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Welche Rolle spielte der Fahrer?

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Welche Rolle ein junger Erwachsener spielte, der ukrainische Landsleute in die Ukraine bringen wollte, ist nun Gegenstand bundespolizeilicher Ermittlungen.

Gestern Vormittag, kurz vor 11.00 Uhr, stoppte die Bundespolizei auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst einen ukrainischen Kleinbus. Dessen Fahrer, ein 19-Jähriger aus der Ukraine, erklärte, er würde seine vier Passagiere von Belgien nach Hause in die ukrainische Heimat bringen. Offenbar war schon diese Aussage falsch. Die vier - drei Männer (23, 34, 38) und eine Frau (25) - gaben dagegen zu Protokoll, dass sie sich unabhängig voneinander mehrere Tage in Frankreich aufgehalten hatten. Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich das Quartett gewissermaßen nach Frankreich lotsen ließ, um dort einen Asylantrag zu stellen. Ernste Gründe für diesen Antrag scheint es aber nicht gegeben zu haben, schließlich wollten die vier unbedingt in die Ukraine zurück. Möglicherweise waren es eher empfangene Sozialleistungen, die als Motiv in Frage kommen. In jedem Fall kommt der junge Fahrer als "Lotse" in Frage. Insofern wird nun wegen des Verdachts des Einschleusens gegen ihn ermittelt. Eine bereits in der Vergangenheit bewährte Ermittlungsunterstützung versprechen sich die Bundespolizisten dabei von französischen Behörden.

Sowohl die Passagiere als auch der 19-Jährige wurden aufgefordert, innerhalb einer kurzen Frist Deutschland zu verlassen. Schließlich war ihr Reiserecht im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke geblieben.

