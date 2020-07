Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Suzuki Motorrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In Dormagen-Horrem stahlen unbekannte Diebe ein blau-weiß lackiertes Suzuki Motorrad vom Typ GSX-R600. Das Krad der Kategorie "Supersportler" hatte das amtliche Kennzeichen NE-Y275 und war aufgrund eines Reifenschadens in Höhe des Neubaugebietes an der Haberlandstraße abgestellt worden. Die Tatzeit lag zwischen Samstagabend (11.07.), 19:00 Uhr, und Sonntagmittag (12.07.), 11:25 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Bikes (Erstzulassung 2006) geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell