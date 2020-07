Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strafbarer "Nebenverdienst" fliegt bei Polizeikontrolle auf

Neuss (ots)

Bei einer Polizeikontrolle am späten Sonntagabend (12.07.), gegen 23:20 Uhr, geriet ein 18-jähriger Neusser an der Moselstraße ins Visier der Ordnungshüter. Durch Marihuana-Geruch aufmerksam geworden, warfen die Beamten einen genaueren Blick sowohl in eine mitgeführte Tasche als auch in einen nahgelegenen Mülleimer. Sie fanden mehrere Cliptütchen, von denen einzelne mit Cannabis gefüllt waren. Konkret auf die Drogen angesprochen, äußerte der 18-Jährige, dass er seit kurzem, durch den Verkauf des Marihuanas versuche, sein finanzielles Auskommen zu verbessern.

Letztlich muss er sich nun jedoch wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in einem Strafverfahren verantworten. Die Drogen wurden sichergestellt und die Ermittlungen dauern an.

