POL-KS: Mann in Rock und Strumpfhose zeigt sich in Tiefgarage unsittlich: Polizei bittet um Hinweise

Baunatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 11:50 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Mann der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Straße "Marktplatz" in Baunatal gegenüber einer Frau entblößt und unsittlich. Wie das 55-jährige Opfer später bei der Anzeigenerstattung auf dem Polizeireviers Ost in Kassel gegenüber den Beamten angab, soll der Exhibitionist währenddessen einen sehr kurzen und engen schwarzen Rock, eine schwarze Feinstrumpfhose und braune "High Heels" mit dicken Absätzen getragen haben. Zudem sei der Mann etwa 40 Jahre alt, habe helle Haut, hellbraune nackenlange Haare, einen Vollbart und trage eine Brille mit Metallgestell und etwas größeren Gläsern. Die Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

