POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Ein 24-jähriger Mann war am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss mit dem Auto im Stadtteil Pfaffengrund unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 15.45 Uhr auf, als er mit seinem Smart in der Henkel-Teroson-Straße unterwegs war. Das Fahrzeug wurde in Höhe der Hans-Bunte-Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 24-jährigen Fahrer. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Drogenbesitzes entgegen.

