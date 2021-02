Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich; Autofahrerin eingeklemmt, Rettungsdienste und Feuerwehr im Einsatz

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es an der Kreuzung "Im Sennteich"/Dreesbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Sprinter-Fahrer und einer 51-jährigen Seat-Fahrerin, nachdem der junge Mann die Vorfahrt der 51-Jährigen missachtet hatte. Die Seat-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr der Wache Mitte daraus befreit. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell