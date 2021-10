Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl

Speyer (ots)

Am frühen Nachmittag des 2. Oktobers kam es zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl zweier Personen in einem Ladengeschäft in der Innenstadt. Die beiden Täter entwendeten Parfum im Wert von 300 Euro. Nach Ansprache durch die Ladendetektivin wurde diese zur Sicherung des Diebesgutes gegen eine Wand gestoßen und die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Königsplatz. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte einer der Täter festgenommen werde. Die weibliche Mittäterin entkam unerkannt mit dem Diebesgut. Die Ladendetektivin wurde lediglich leicht verletzt.

