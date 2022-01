Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Betriebsräume

Bocholt (ots)

In derzeit ungenutzte ehemalige Betriebsräume sind Unbekannte in Bocholt eingedrungen. Die Tat spielte sich zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr und Donnerstag, 11.00 Uhr, an der Werther Straße ab. Die Täter waren durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in die Räume eingedrungen. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Wie berichtet, war es in der gleichen Nacht ebenfalls an der Werther Straße zu einem Einbruch in einen gastronomischen Betrieb gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

