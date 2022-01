Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkende Wagen zerkratzt

Bocholt (ots)

Offensichtlich mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Bocholt mehrere parkende Autos. Die Täter zerkratzten die Fahrzeuge, die an der Leopoldstraße gestanden hatten. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Neujahr 11.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

