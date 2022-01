Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pedelecfahrer prallt gegen Autotür

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 77-Jährige hatte gegen 11.00 Uhr die Lerchenstraße aus Richtung Martinistraße kommend befahren. Als der Ahauser an einem parkenden Wagen vorbeifuhr, öffnete dessen 36 Jahre alter Fahrer aus Ahaus die Tür. Der Pedelecfahrer prallte dagegen und stürzte. Der Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

