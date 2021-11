Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss frontal auf stehenden Pkw geprallt

Bad Wünnenberg, B 480 (ots)

Bad Wünnenberg-Haaren, B 480

Freitag, 26.11.2021, 20:10 Uhr

Am frühen Freitagabend befuhr ein 62-jähriger Skoda-Fahrer den Baustellenbereich der B480 in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg. Im Ausgangsbereich der Baustelle folgte er nicht dem vorgesehenem Fahrstreifenverlauf und kollidierte frontal mit einem an der Baustellenampel wartenden Pkw Mercedes-Benz. Durch den Zusammenstoß wurden der unfallverursachende Skoda-Fahrer und ein 20-jähriger Insasse im wartenden Mercedes-Benz leicht verletzt. Durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Er wurde mit dem Rettungswagen einem Paderborner Krankenhaus zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell