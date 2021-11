Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bäckerei

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag ist an der Ostenländer Straße in eine Bäckerei eingebrochen worden.

Gegen 03.00 Uhr meldeten Zeugen Hammergeräusche aus den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale in einem Geschäftshaus an der Ostenländer Straße und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen schnell ein, entdeckten ein eingeschlagenes Fenster und umstellten den Tatort. Bei einer Durchsuchung der Bäckerei wurden keine Täter mehr entdeckt. Ein kleiner Tresor war aufgebrochen worden. Daraus fehlte Geld. Die Tatzeit dürfte zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr liegen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

