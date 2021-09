Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

B188/Westerbeck (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021 gegen 10:22 Uhr befährt ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes Cabrio die L 289 aus Westerbeck kommend in Richtung B188 in 38524 Sassenburg.

Zum Abzweig auf die B188 muss der 25-Jährige verkehrsbedingt am Stoppschild halten. Ein auf der B188, aus Dannenbüttel kommender, VW Golf 7 mit Gifhorner Kennzeichen betätigt auf Höhe der Einmündung seinen rechten Fahrtrichtungsanzeiger und suggeriert so, dass er nach Westerbeck abbiegen möchte. Daraufhin biegt der 25-Jährige auf die B188 nach links in Richtung Dannenbüttel ein. Der Golf-Fahrer änderte dann unerwartet seine Fahrtrichtung und wechselte vom Abbiegestreifen Richtung Westerbeck auf die Hauptfahrspur um weiter geradeaus Richtung Neuhaus zu fahren.

Der 25-Jährige, welcher einen Zusammenstoß vermeiden wollte, betätigte daraufhin irrtümlich das Gas- anstatt das Bremspedal und landete bei regennasser Fahrbahn im gegenüberliegenden Grünstreifen. Der Fahrer des VW Golf setzte seine Fahrt in Richtung Neuhaus fort.

Am Mercedes entstand schätzungsweise ein Sachschaden von 6000 EUR. Die beiden Insassen des Mercedes, der 25-jährige Fahrzeugführer sowie seine 19-jährige Beifahrerin, erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

An der Unfallstelle hielt kurzzeitig eine junge Mutter welche in Fahrtrichtung Dannenbüttel unterwegs war. Diese könnte ggf. als Zeugin zum Unfallhergang fungieren.

Die mögliche Zeugin und weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371 980 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell