POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.08.21

PI Diepholz

Diepholz: Fahren unter Einfluss

Am Freitag, 20.08.21, konnte gegen 17:30 Uhr im Bereich der Mollerstraße ein auffälliges Fahrzeug durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Diepholz unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Pkw in Diepholz auf der Straße Willenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Rehden unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es folgten ebenfalls eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

PK Syke

Syke: Einbruch in Vereinsschuppen

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Montag 17 Uhr bis Donnerstag 17 Uhr in den Vereinsschuppen des TSG Osterholz-Gödestrof-Schnepke in der Straße Bi'n Spitzenhus ein und entwendeten aus einer Wechselgeldkassette 150 Euro Bargeld. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeidienststelle in Syke, Tel. (0 42 42) 969 0.

Bruchhausen-Vilsen: Kennzeichendiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 11 Uhr das vordere Kennzeichen eines Pkw, welcher in der Bergstraße geparkt war. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeidienststelle in Bruchhausen-Vilsen, Tel. (0 42 52) 93 82 50.

PK Sulingen

Kirchdorf: Brand eines Kuhstalles

Zu einem Brand in einem Kuhstall in Kirchdorf sind am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer in dem Technikraum des Kuhstalles aus. Die Eigentümer und eingesetzten Feuerwehrleute trieben die etwa 60 Milchkühe vorsorglich auf die Weide. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Stallgebäude verhindern. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die K20 zwischen Scharringhausen und Varrel zeitweise vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000EUR geschätzt. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Barenburg - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag, dem 19.08.2021, 22:00 Uhr, auf Freitag, dem 20.08.2021, 06:15 Uhr, kam es in Munterburg zu Farbschmierereien. Der zurzeit unbekannte Täter beschmierte den PKW sowie die Hauseingangstür der Geschädigten mit der Zahl "31". Die gelbe Farbe ließ sich anschließend nicht mehr entfernen, so dass die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung einleitete. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus in Sieden

In Sieden wurde in der Zeit vom 17.08.2021 bis 19.08.2021 die Plane eines Zeltes, welches sich am Dorfgemeinschaftshaus befindet, zerschnitten. Der noch unbekannte Täter beschädigte die Plane durch einen Schnitt auf ca. 20cm Länge. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04271/949-0 mit der Polizei Sulingen in Verbindung zu setzen.

