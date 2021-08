Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Vorsicht vor falschen Polizeibeamten ---

Im Landkreisgebiet Diepholz häufen sich die Fälle, in denen überwiegend ältere Menschen Opfer von Betrügern werden, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Polizei möchte auf dieses Thema gezielt hinweisen und sensibilisieren, um auf eventuelle Anrufe gedanklich vorbereitet zu sein.

Am gestrigen Tag wurden im Bereich rund um Syke und Bruchhausen-Vilsen insgesamt neun Fälle dieser Betrugsmaschine zur Anzeige gebracht. Dabei gaukelten die Täter am Telefon vor im Zuge von Einbrüchen in der Nachbarschaft Lichtbilder des Hauses des Angerufenen gefunden zu haben. Zur Inaugenscheinnahme des Bildes sollen die Geschädigten die Polizeidienststelle aufsuchen. In anderen Fällen sollen den Angerufenen auf der Polizeidienststelle Beweismittel aus einem Einbruch in der Nachbarschaft vorgezeigt werden oder die Geschädigten werden gebeten zum Zwecke einer Zeugenaussage bei der Polizei zu erscheinen. Diese Masche scheint, anders als einfach nur die Forderung von Bargeld, neu zu sein.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen immer den Dienstausweis - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, vom der die angebliche Amtsperson kommt und berichten Sie von den Anrufen oder den Besuchen an der Haustür - Vereinbaren Sie keine Termine - Die Polizei bittet niemals um die Herausgabe von Bargeld oder Kontodaten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf - Informieren Sie Ihr Umfeld über die Vorkommnisse

