Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz/Rehden - Ölspur über ca. 50 Kilometer -- Wagenfeld - Von der Fahrbahn abgekommen -- Syke/Heiligenfelde - Unfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz/Rehden - Ölspur über ca. 50 Kilometer

Einen massiven Ölverlust mit einhergehender spiegelglatter Fahrbahn mussten viele Verkehrsteilnehmer am heutigen Morgen auf den Bundesstraßen 214 und 69 feststellen. Die Ölspur erstreckte sich von der Hauptkreuzung in Rehden, Dickeler Straße, über Wetschen und Diepholz bis in das Kreisgebiet Vechta (Autobahnzufahrt Schneiderkrug) und betrug nahezu 50 Kilometer. Die Polizei musste ca. zwei Stunden den Verkehr regeln. Durch die Ölspur verursachte Verkehrsunfälle sind bislang nicht bekannt geworden. Die Feuerwehren Diepholz, Rehden und Wetschen sowie die Straßenmeisterei und ein Spezialreinigungsfahrzeug übernahmen die Reinigungsmaßnahmen und stellten Hinweisschilder auf. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten die Polizei Diepholz unter der 05441-9710 zu informieren.

Wagenfeld - Von der Fahrbahn abgekommen

Der zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Opel die Kreisstraße 42 in Wagenfeld in Richtung Freistatt, als er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. An dem PKW entstand Totalschaden. Ohne den Schaden zu regulieren oder mitzuteilen, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Erst über die Feststellung des Halters konnte der Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus Rahden, ermittelt werden.

Syke/Heiligenfelde - Unfall mit zwei Verletzten

Ein 90-jähriger Halbetzer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr aus dem Ratsweg kommend, die B6 in Richtung Halbetzer Straße überqueren und hat dabei ein herannahendes Fahrzeug übersehen. Der VW Golf und der VW Bulli stießen zusammen und der Golf-Fahrer sowie seine 78-jährige Beifahrerin des Bullis wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro; der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell