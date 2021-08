POL-DH: --- Diepholz - Mit 1,49 Promille unterwegs -- Barenburg - Illegale Entsorgung von Altreifen -- Syke - Unerlaubt vom Unfallortentfernt

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Diepholz - Mit 1,49 Promille unterwegs

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus Diepholz ging am gestrigen Morgen, gegen 07:50 Uhr, der Polizei ins Netz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit des Jugendlichen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Drentwede - Durch Zeugen vertrieben

Ein 39-Jähriger Mann aus Barnstorf betrat am gestrigen Abend zusammen mit einer weiteren Person gegen 19:00 Uhr das umzäunte Baustellengelände eines ehemaligen Mischfutterwerks in Drentwede. Als sich ein Zeuge dem Gelände näherte, ergriffen die beiden Personen die Flucht und versteckten sich in einem angrenzenden Maisfeld. Mittels Hubschrauber konnte eine der Personen lokalisiert und durch die Beamten vorläufig festgenommen werden, während die zweite Person nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei prüft nun, ob es außer dem Hausfriedensbruch noch zu weiteren Straftaten / Schadensereignissen gekommen ist oder die Täter von eventuellen Handlungen abließen, weil sie durch den Zeugen gestört wurden.

Barenburg - Illegale Entsorgung von Altreifen

Im Tatzeitraum von Sonntag, 15.08.2021, 10:00 Uhr bis Dienstag, 17.08.2021, 16:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine größere Menge an Altreifen auf einem Privatgrundstück in Barenburg, Varreler Bruch, entsorgt. (siehe Foto) Zeugen hierzu werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Asendorf - Brand eines Gartenschuppens

Am 17.08.2021, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es zu einem Brand eines Gartenschuppens in der Alten Heerstraße in Asendorf. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der Schuppen brannte aber fast gänzlich nieder. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Bruchhausen-Vilsen - Trunkenheit im Verkehr

Ein 65-jähriger PKW-Führer aus Bruchhausen-Vilsen befuhr am 17.08.2021, um 17:30 Uhr, im Ortsteil Scholen, Straßen des öffentlichen Verkehrsraumes, obwohl er sich unter Einfluss alkoholischer Getränke befand. Nach freiwillig durchgeführtem Alcotest, der einen Wert von 1,39 Promille ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Syke - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In Syke, Finkenberg, Abzweigung der Bettina-von Arnim-Straße, kam es am 17.08.2021, um 19:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 18-jähriger Syker mit seinem PKW aus der Straße Finkenberg kommend in die Bettina-v.-Arnim-Straße einbog, dabei infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen überfuhr und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Verursacher ermittelt werden.

Weyhe/Dreye - Verkehrsinsel überfahren

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zu heute, gegen 02:40 Uhr, auf der Sudweyher Straße in Weyhe, Ortsteil Dreye. Als ein 23-Jähriger PKW-Führer aus Weyhe beabsichtigte von der Rieder Straße auf die Sudweyher Straße abzubiegen, kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel. Es entstand Sachschaden am PKW und an einem Verkehrszeichen.

Stuhr/Moordeich - Erneuter PKW-Aufbruch

Bereits in den letzten Wochen häuften sich PKW-Aufbrüche im Bereich Stuhr/Moordeich. So auch am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:15 Uhr. Ein Unbekannter betrat den Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Stuhrer Landstraße, schlug dort die Seitenscheibe eines BMW ein und entwendete den Inhalt aus der auf dem Rücksitz liegenden Handtasche. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten die Polizei in Stuhr (0421-427090) zu benachrichtigen.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände auf den Sitzen oder der Mittelkonsole zurückzulassen, wenn der Autofahrer seinen Wagen verlässt. Auch nicht, wenn er nur kurz abwesend ist. Im Fahrzeug zurückgelassene Taschen oder Einkaufstüten sind für den Täter oftmals eine "Einladung", auch wenn diese Behältnisse leer sind.

