Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Sachbeschädigungen an PKW und Diebstahl eines E-Bikes -- Asendorf - Motorradfahrerin verliert Reisetasche -- Bassum - Unfallflucht mit hohem Sachschaden ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Sachbeschädigungen an PKW

Eine Reihe von Sachbeschädigungen an PKW musste die Polizei im Industriegebiet Diepholz, Kruppstraße, aufnehmen. Im Zeitraum vom 14.08.2021, 15:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 08:40 Uhr beschädigte ein Unbekannter die geparkten PKW, indem er die Motorhauben zerkratzte. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten die Polizei Diepholz unter der 05441-9710 zu verständigen.

Diepholz - Diebstahl eines E-Bikes

Zu einem E-Bike-Diebstahl kam es am 15.08.2021 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Bei dem in der Moorstraße vor dem Gelände der Sportgemeinschaft Diepholz abgestellten und verschlossenen Zweirad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Velo de Ville mit blauem Rahmen. Es ist an Klingel und Schutzblech mit einem HSV-Aufkleber versehen. Hinweise zu diesem Diebstahl werden durch die Polizei Diepholz unter der 05441-9710 entgegengenommen.

Borstel - Wirkung von Drogen im Straßenverkehr unterschätzt

Ein 23-jähriger PKW-Führer aus der Samtgemeinde Siedenburg befuhr am 17.08.2021, gegen 06:20 Uhr, die Straße Im Hagenholze in Borstel, Ortsteil Bockhop. Als er auf die B 214 in Richtung Nienburg aufbiegen wollte, fuhr er nicht auf die Bundesstraße, sondern in den dort befindlichen Straßengraben. Weder am Wegeseitenraum noch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 23-Jährige zu, noch am Vorabend Drogen zu sich genommen zu haben. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und noch vor Ort der Führerschein sichergestellt.

Asendorf - Motorradfahrerin verliert Reisetasche

Eine Zeugin konnte am 15.08.2021 gegen 16:00 Uhr beobachten, wie eine Motorradfahrerin eine schwarze Reisetasche auf der B 6 in Höhe Asendorf verlor (siehe Foto). Weitere Beschreibungen hinsichtlich des Motorrades oder die Verliererin konnten nicht gegeben werden. Sofern andere Verkehrsteilnehmer Hinweise zu der Eigentümerin geben können, wird um Mitteilung an die Polizei Bruchhausen-Vilsen gebeten (04252-938250).

Bassum - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am 14.08.2021, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw und Anhänger die Bahnhofstraße in Richtung Bassumer Stadtmitte. An der Höhenkontrolle hinter der Bahnunterführung beschädigte der Fahrer vermutlich mit seinem Anhänger ein Stahlelement. Durch den Zusammenstoß wurde das Stahlelement herausgerissen, sodass erheblicher Sachschaden (ca. 30.000 Euro) entstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bassum unter 04241-971680.

Stuhr/Moordeich - PKW-Scheibe eingeschlagen

Am 16.08.2021 in der Zeit von 10:40 Uhr bis 15:40 Uhr nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit des Geschädigten und machte sich an dem Hyundai des 21-Jährigen zu schaffen, indem er die PKW-Scheibe einschlug und die im Innenraum abgelegte Handtasche entwendete. Das Fahrzeug war in Stuhr/Moordeich auf dem Parkplatz des Hohorster Sees abgestellt. Die Polizei Stuhr bittet um Hinweise unter der 0421-4270790.

