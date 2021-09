Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen

Gifhorn (ots)

Am Sonnabend den 11.09.21 wurden diverse Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung der Überwachung der Handynutzung am Steuer durchgeführt. Des Weiteren wurde die Gurtpflicht überprüft. Es wurden 9 Fahrzeugführer bei der Benutzung des Handys angetroffen. Bei 10 Verkehrsteilnehmern wurde ein fehlender Sicherheitsgurt festgestellt. Dreimal führten die Verkehrsteilnehmer den erforderlichen Verbandkasten bzw. das Warndreieck nicht mit. In den Fällen der Handynutzung werden 100 EUR Bußgeld und Bearbeitungskosten durch den Landkreis Gifhorn fällig. In der Flensburger Punktekartei wird 1 Punkt eingetragen. Die anderen Delikte werden mit einem Verwarngeld von 35 EUR bzw. 10 EUR geahndet.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde ein 19-jähriger Fahranfänger aus Gifhorn mit seinem Pkw im Stadtgebiet kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel den eingesetzten Kollegen Atemalkohol auf. Ein Test ergab, dass er 0,2 Promille Alkohol im Körper hatte. Da für Führerscheinneulinge in der Probezeit die 0,0 Promillegrenze zählt hat er sich dadurch strafbar gemacht. Es werden 250 EUR Bußgeld, zusätzliche Verwaltungskosten, ein Punkt in der Flensburger Punktedatei und ein Aufbaukurs auf ihn zukommen.

