POL-PB: Vier Verletzte bei Alleinunfall auf B64

Paderborn (ots)

(mb) Auf der B64 ist am Mittwoch ein SUV-Fahrer mit drei Insassen vermutlich infolge eines Sekundenschlafs verunglückt. Zwei Männer wurden schwer verletzt.

Gegen 08.50 Uhr fuhr ein 61-jähriger Dacia-Duster-Fahrer auf der Bundesstraße von Paderborn in Richtung Bad Driburg. Kurz vor der Überführung des Pohlwegs kam der SUV nach rechts von Straße ab und kollidierte mit den Leitplanken. Der Wagen schleuderte nach links und prallte frontal gegen die Mittelleitplanken. Mit Totalschaden kam das Auto quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer sowie der Beifahrer (56) erlitten schwere Verletzungen. Auf der Rückbank zogen sich eine Frau (59) und ein Mann (38) leichte Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte die Verletzten am Unfallort. Mit vier Rettungswagen wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache wird in einem Sekundenschlaf des Fahrers vermutet. Die Polizei stellte den Führerschein des 61-Jährigen sicher. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Im Bereich der Unfallstelle musste die B64 bis 10.15 Uhr gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Borchener Straße ab.

