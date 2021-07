POL-RTK: Ladendieb gefasst +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten +++ Zeugensuche nach Unfallfluchten

1. Ladendieb festgehalten, Rüdesheim, Europastraße, Dienstag, 20.07.2021, 08:30 Uhr

(fh)Heute Morgen gelang es einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Europastraße in Rüdesheim einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Zuvor entwendete ein 31-jähriger Wiesbadener im Supermarkt mehrere Flaschen Deodorant und verließ diesen ohne zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat und stellte den Dieb vor dem Markt zur Rede. Da der 31-Jährige im Begriff war zu fliehen, musste er durch den Angestellten unter körperlichem Einsatz festgehalten werden. Ihm gelang es den Dieb der herbeigerufenen Polizei zu übergeben. Da der Täter augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme zur Polizeistation Rüdesheim gebracht und im Anschluss von dort entlassen. Bei dem Einsatz wurde keiner der Beteiligten verletzt.

2. Unfall mit hohem Sachschaden und verletztem Fahrer, Hünstetten-Bechtheim, L 3031, Montag, 19.07.2021, 09:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich in Hünstetten-Bechtheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem sich ein Verkehrsteilnehmer verletzte. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Ford die Hünfelder Straße in Richtung der Landesstraße 3031 um dort nach links in Richtung Ketternschwalbach abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Wallrabensteinerin mit ihrem Hyundai die Landesstraße aus Richtung Ketternschwalbach in Richtung Beuerbach. Der 65-Jährige Bechtheimer fuhr auf die L 3031 auf und übersah den sich nähernden Hyundai. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge sich der Fahrer des Ford leicht verletzte. Er wurde daraufhin in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro beziffert wird.

3. PKW stößt mit Roller zusammen, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Montag, 19.07.2021, 19:00 Uhr

(fh)Gestern Abend kam es in Winkel im Kreuzungsbereich der "Hauptstraße" und "Im Kreuzgarten" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller, bei dem sich der Fahrer des Zweirads schwer verletzte. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrades befuhr gegen 19:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Mittelheim. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Bad Schwalbacher mit seinem Mercedes Vito die Straße "Im Kreuzacker" in Richtung der Hauptstraße und wollte den Kreuzungsbereich passieren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Roller und konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Rollerfahrer schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

4. E-Bike-Fahrer nach Unfall gesucht, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Freitag, 16.07.2021, 09:20 Uhr

(fh)Bereits am Freitagmorgen kam es im Lenzhahner Weg in Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Zweirad, bei dem die Polizei nun einen der Beteiligten sucht. Nach Angaben des 43-jährigen Fahrers eines Mitsubishi, sei dieser gegen 09:20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf den Lenzhahner Weg aufgefahren und dabei mit einem Fahrradfahrer, welcher in Richtung Feldbergstraße fuhr, zusammengestoßen. In Folge des Zusammenpralls, sei der Fahrer des anthrazit-schwarzen E-Bikes gestürzt. Er habe sich daraufhin aufgerappelt und dem PKW-Fahrer versichert, es gehe ihm gut. Im Anschluss sei der Radfahrer davongefahren, ohne den Austausch der erforderlichen Personalien durchzuführen. Am Mitsubishi des zurückgelassenen Unfallverursachers entstand einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem gestürzten Fahrradfahrer, welcher etwa 35-38 Jahre alt und circa 180 cm groß sein soll. Er habe kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze Lederjacke samt schwarzer Hose.

Personen, die Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen

5. Zeugen nach Unfallflucht mit Poller gesucht, Waldems-Steinfischbach, Escher Straße Montag, 12.07.2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 13.07.2021, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag der vergangenen Woche wurde in der Escher Straße, auf Höhe der Camberger Straße in Waldems-Steinfischbach ein Betonpoller umgefahren und dabei der dort befindliche Gehweg beschädigt. Der Verursacher, oder die Verursacherin hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.