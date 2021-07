PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baumarktdiebe gestellt +++ Nach Bedrohung mit Messer festgenommen worden +++ Tankbetrüger begeht diverse Straftaten +++ Einbrecher überrascht +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Tätergruppierung Nach Diebstahl festgenommen, Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 17.07.2021, 14:45 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag machte sich eine Tätergruppierung an einem Baumarkt in Idstein zu schaffen und konnte mit Hilfe aufmerksamer Zeugen im Nachgang festgenommen werden. Gegen 14:45 Uhr beobachtete ein Ehepaar einen schwarzen BMW, welcher mit geöffneter Heckklappe an den Notausgang des Baumarktes heranfuhr. Kurz darauf seien drei Personen aus dem Fahrzeug ausgestiegen, hätten die Tür zum Markt geöffnet und mehrere Gegenstände entwendet. Im Anschluss seien die drei Personen mit dem BMW geflüchtet. Durch die Zeugen wurde das Kennzeichen, sowie detaillierte Personenbeschreibungen an die Polizei übermittelt, sodass das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung in Mainz festgestellt und kontrolliert werden konnte. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um einen Mainzer, sowie zwei Männer aus Mainz-Kastel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug, sowie die Wohnadressen der drei Insassen nach dem Diebesgut durchsucht. Die Elektronikgeräte im Wert von etwa 1.000 Euro konnten dabei jedoch nicht aufgefunden werden. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden die drei Personen entlassen. Gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet.

2. Auffällige Person mit Messer festgenommen, Rüdesheim, Markt, Samstag, 17.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag gelang es der Polizei in Rüdesheim einen 32-Jährigen festzunehmen, welcher zuvor mehrere Personen mit einem Messer bedrohte und versuchte an deren Bargeld zu gelangen. Zuvor vermeldeten mehrere Zeugen einen Mann, welcher im Bereich des Rüdesheimer Rheinufers scheinbar wahllos Passanten unter Vorzeigen eines Messers bedrohte. Im Anschluss begab sich der Mann in die Drosselgasse und forderte weitere Personen, auf ihm Geld auszuhändigen, andernfalls würde das Messer zum Einsatz kommen. Den angesprochenen Personen gelang jeweils unbeschadet die Flucht. In einem weiteren Fall habe der Mann mit dem Messer in Richtung eines 48-Jährigen gestochen, diesen verfehlt und dabei lediglich eine Tasche zerschnitten. Der augenscheinlich stark alkoholisierte und aggressive 32-Jährige konnte letztlich im Bereich des Rüdesheimer Marktes durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Bekleidung konnten zwei Messer aufgefunden werden Der 32-Jährige, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Haft genommen und muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Beim Einsatz wurden keine Personen verletzt.

3. Tankbetrüger begeht weitere Straftaten, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Freitag, 16.07.2021, 10:15 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag unterließ es ein 36-jähriger Wiesbadener an einer Tankstelle in Heidenrod-Kemel für die Betankung seines PKW zu zahlen und muss sich nun neben dem Betrug weiterer Straftaten verantworten. Gegen 10:15 Uhr fiel der Mann einer Angestellten einer Tankstelle in der Bäderstraße auf, da er nicht bezahlen wollte. Sie sprach den 36-Jährigen auf die ausstehende Zahlung an, woraufhin dieser sie ignorierte und mit seinem Renault Clio in Richtung Wiesbaden davonfuhr. Kurz darauf gelang es einer Polizeistreife das Fahrzeug und den Fahrzeugführer im Bereich der Schwalbacher Straße in Wambach anzutreffen und zu kontrollieren. Der Fahrer stand dabei augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und führte keinen gültigen Führerschein mit sich. Weiterhin wurden auf der Rückbank des Clio ein Waffenkoffer, samt Munition aufgefunden werden. Die dazugehörige Schreckschusswaffe lag im Kofferraum. Der Wiesbadner wurde zum Zwecke einer Blutentnahme zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht. Die Waffe samt Munition wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

4. Täter unmittelbar vor Einbruch überrascht, Eltville-Erbach, Rheinallee, Montag, 19.07.2021, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurde ein Einbrechertrio unmittelbar vor ihrer Tatausführung verschreckt und in die Flucht geschlagen. Gegen 02:00 Uhr beobachteten zwei Zeugen im Bereich der Rheinallee in Erbach, wie sich drei Personen dem dortigen Weinprobierstand näherten und im Begriff waren, in diesen Einzubrechen. Hierbei führte einer der, allesamt maskierten Einbrecher, einen länglichen Gegenstand mit sich und begab sich mit diesem an die Eingangstür des Standes. Zeitgleich informierten die Zeugen die Polizei und wurden dabei scheinbar durch die Täter wahrgenommen. Alle drei maskierten Täter rannten in Richtung der Kirchstraße, wo sie auf ihrer Flucht auch durch die eingesetzten Polizeistreifen gesehen wurden. Letztlich gelang den Einbrechern die Flucht in Richtung eines Feldes. Am Weinprobierstand selbst entstand kein Schaden.

Die Täter, bei denen es sich laut Zeugen um Männer gehandelt haben soll, wurden wie folgt beschrieben. Der Einbrecher, welcher den Gegenstand mit sich führte, soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Er habe eine Sturmhaube, einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen. Die beiden anderen seien jeweils etwa 170 cm groß und hätten ebenfalls Sturmhauben und dunkle Hosen getragen. Einer habe einen hellgrauen, der andere einen dunkelgrauen Pullover getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher scheitern an Rollladen, Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Samstag, 17.07.2021, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag scheiterten Einbrecher an einem Rollladen eines Wohnhauses in der Taunusstraße in Bleidenstadt. Gegen 03:30 Uhr vernahm die Bewohnerin des Hauses aus Richtung eines heruntergelassenen Rollladens ungewöhnliche Geräusche. Wie sich im Laufe des Tages herausstellte, versuchten die unbekannten Einbrecher den besagten Rollladen gewaltsam zu öffnen. Ob die Täter bei ihrem Versuch gestört wurden, oder an der Beschaffenheit des Rollladens scheiterten ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Taunusstraße Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

6. Nach Unfall geflüchtet, Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Samstag, 17.07.2021, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Samstag wurde im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Breslauer Straße in Taunusstein-Wehen bei einem Unfall beschädigt, woraufhin das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete. Ein schwarzer Golf stand im besagten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand geparkt und wies im Nachgang einen Schaden im Bereich der linken Stoßstange auf. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass das unfallverursachende Fahrzeug gelb gewesen sein könnte. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

7. Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Niedernhausen-Engenhahn, Schwalbenweg, Donnerstag, 15.07.2021, 09:00 Uhr bis Samstag, 17.07.2021, 18:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagabend ereignete sich im Schwalbenweg in Engenhahn eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Grundstückszaun beschädigt wurde welcher einen Sachschaden von etwa 500 Euro verzeichnete. Die Polizeistation Idstein sucht unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 nach Zeuginnen und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug abgeben können.

