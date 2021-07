PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person +++

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: 65396 Nieder-Walluf, Hauptstraße Unfallzeit: 17.07.2021, 04.05 Uhr

Ein 24-jähriger befuhr mit seinem Pkw am frühen Samstagmorgen die Hauptstraße in Walluf in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe der dortigen SB-Tankstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weiter gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschleudert. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Er wurde schwerverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße zeitweilig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt.

