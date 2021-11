Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Borchen (ots)

(mb) Am Wochenende ist an der Haarener Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner hatten das Haus am Donnerstagnachmittag (18:11.2021) verlassen. Bei der Rückkehr am Montagmorgen (22.11.2021) wurde der Einbruch festgestellt. Die Einbrecher hatten an der Rückseite zunächst versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand. Schließlich gelangten die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen, wobei der Inhalt von Schränken und Schubladen teilweise vor den Möbeln lag. Entwendet wurden mehrere Armbanduhren.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell