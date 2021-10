Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Einbruchdiebstahl

Haßloch (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.10.2021, ca. 19:00 Uhr, bis Sonntag, 17.10.2021, ca. 02:00 Uhr, kam es im Amselweg in Haßloch zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Hauses. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 4000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, oder denen in der Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell