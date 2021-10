Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

Am 16.10.2021 gegen 13:15 Uhr befuhr ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit seinem BMW die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim aus Richtung BAB 650 kommend. An der Einmündung Mannheimer Straße, B 271, bog der 69-Jährige nach links auf die B 271 ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 23-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim, welcher mit seinem VW auf der Mannheimer Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 72-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers leicht verletzt. Die Dame musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Pkws der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR.

