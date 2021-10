Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallfluchten

Bad Dürkheim / Bobenheim am Berg (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2021, 13:30 Uhr, bis 16.10.2021, 09:30 Uhr, touchierte ein bis dato unbekannter Kraftfahrzeugführer einen grauen Volvo, welcher in einer Parkbucht am Schlossplatz in Bad Dürkheim, in Höhe der Weinstraße Nord 1a, geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem Volvo entstand Sachschaden am linken Kotflügel und der Fahrertür in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 15.10.2021, 12:00 Uhr, bis 16.10.2021, 07:40 Uhr, in der Leininger Straße in Bobenheim am Berg. Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren mit seinem Lkw gegen ein Anwesen und beschädigte dabei die Regenrinne sowie Dachziegeln. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

