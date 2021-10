Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 02:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Straße Im Nonnengarten kontrolliert. Bei dem 33-jährigen Mann konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amfetamin, Metamfetamin und THC. Im Anschluss an die Kontrolle wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell