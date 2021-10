Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei bei Kino-Center

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.10.2021), gg. 00.20 Uhr, eskalierte eine zunächst verbale Streitigkeit beim Kino-Komplex in der Louis-Escande-Straße in Neustadt an der Weinstraße. Durch eine aus vier Personen bestehende Gruppe wurden zwei Personen zusammengeschlagen. Einer der Geschädigten musste zur Behandlung im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem Pkw, welcher in Landau/Pfalz durch Fahndungskräfte festgestellt werden konnte. Hier konnte eine tatverdächtige Person ermittelt werden. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell