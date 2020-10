Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten, Laupheim - Einbrecher auf Beutezug

In vier Gebäude stiegen Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Achstetten und in Laupheim ein, darunter in drei Kindergärten.

Ulm (ots)

Bei allen vier Objekten hebelten die Täter ein Fenster auf, um in das Innere zu gelangen. In der Keplerstraße in Laupheim brachen sie in einem Gebäude die Schließfächer auf, in denen auch Kassen standen. Aus diesen klauten sie das Geld. Ebenfalls Geld fanden die Einbrecher in Gebäuden in der Hauptstraße und im Kindergartenweg in Achstetten. Ohne Beute blieben die Täter bei dem Einbruch in ein Objekt in der Richard-Wagner-Straße in Laupheim.

Die Polizei aus Laupheim hat in allen Fällen die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft auch, ob die Taten zusammengehören. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300 melden.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Laupheim und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

