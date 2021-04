Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Vermeintliches Feuer entpuppt sich als Lagerfeuer

Schiffdorf (ots)

Am späten Samstagabend, des 17. Aprils 2021, wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe gegen 22:56 Uhr ein Feuer in der Straße Zum Ochsentrifftmoor, in Schiffdorf gemeldet. Anwohner bemerkten hier Brandrauch und konnten einen Feuerschein wahrnehmen. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt. Die ersten Einsatzkräfte konnten das Feuer ausfindig machen, es handelte sich lediglich um ein privates Lagerfeuer, woraufhin die, sich auf Anfahrt befindlichen, Einsatzkräfte den Einsatz abbrechen konnten. Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, welcher auch aufgefordert wurde, das Lagerfeuer abzulöschen.

