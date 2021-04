Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 50 Jahre Jugendfeuerwehr Sellstedt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Auf der Jahreshauptversammlung im Jahr 1970, wurde durch die damaligen aktiven Feuerwehrmänner H. W. Wrede und J. Hencken verkündet, dass sie das Erforderliche unternehmen werden, um eine Jugendfeuerwehr in Sellstedt zu gründen. Gesagt, getan: Bereits am 1. April 1970, startete der erste Übungsdienst der Jugendfeuerwehr Sellstedt, mit damals elf Mitgliedern. Trotz des schweren Schicksalsschlag im darauffolgenden Jahr, wobei die beiden Jugendwarte ihr Leben verloren, konnte die Jugendfeuerwehr Sellstedt bei den damaligen Jugendfeuerwehr-Leistungswettkämpfen, des Landkreises Wesermünde, den ersten Platz gewinnen. Das Jugendfeuerwehr nicht nur etwas für Jungs war, sprach sich schnell herum, woraufhin 1974 auch die ersten neun Mädchen den Weg in die Jugendfeuerwehr fanden. Der Spaß und die Freude der Jugendarbeit hält noch bis heute in der Ortsfeuerwehr Sellstedt an. So wurde beispielsweise bei der Winterwanderung im letzten Jahr, in Sellstedt, durch alle Kameraden der Ortsfeuerwehr tatkräftig mit angepackt. So ist besteht die Jugendfeuerwehr Sellstedt derzeit aus 25 Mitgliedern, wovon fünf Mädchen sind. Hinzu kommt das Betreuer-Team, mit fünf Kameraden aus der aktiven Einsatzabteilung. Aufgrund der derzeitigen Situation und Lage, durch die Covid-19-Pandemie, können wir dieses großartige Jubiläum leider nicht gebührend feiern. Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltung im Jahr 2022 nachgeholt werden kann.

