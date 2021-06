Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Beifahrer

Uslar (ots)

Uslar, Bollensen, Gierswalde (kl)

Am 19.06.21, gegen 23:25 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil die B 241 von Bollensen in Richtung Gierswalde. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Beifahrer, ein 26-Jähriger ebenfalls aus einem Uslarer Ortsteil, verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer kam in eine Göttinger Klinik. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde das Fahrzeug und sein Führerschein beschlagnahmt. Zusätzlich zu der üblichen Unfallaufnahme wurde ein Expertenteam der PI Northeim zur Dokumentation mittels spezieller Technik sowie ein Gutachter hinzugezogen. Die B 241 war infolge dessen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell