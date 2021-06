Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Mühlenanger, Parkplatz, 19.06.2021 07:45 bis 08:30 Uhr

Northeim (sin) - Am Samstagmorgen parkte ein 49-jähriger Northeimer seinen Pkw im Bereich des Parkplatzes Am Mühlenanger. Ein unbekannter Täter beschädigte den Pkw Daimler GLK 220 im Bereich der Heckstoßstange und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von ca. 2.000 EUR. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden

