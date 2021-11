Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Gewerbebetriebe

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am frühen Montagmorgen (22.11.2021) haben unbekannte Täter am Arminiuspark Ecke Marktstraße einen Einbruch in Geschäftsräume verübt. Ende letzter Woche war eine Fischzucht Ziel von Einbrechern.

Gegen 03:35 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Klirren geweckt. Er schaute aus dem Fenster und sah zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Arminiuspark flüchten. Die Täter hatten einen Gullideckel in ein Schaufenster der Geschäftsräume mit Reisebüro, Kiosk und Poststelle geworfen. Den Deckel hatten sie etwa 50 Meter Richtung Brunnenstraße entfernt von einem Gullischacht gehoben. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Die Täter sollen männlich sein. Sie trugen dunkele Parka und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen.

Bereits in der Nacht zu Freitag (19.11.2021) wurde an der Straße auf der Mersch in die Räumlichkeiten einer Fischzucht eingebrochen. Auch in dem Fall machten die Täter keine Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

