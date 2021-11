Polizei Paderborn

POL-PB: Kind streift mit seinem Fahrrad einen PKW und wird leicht verletzt

Paderborn-Elsen, Hölternstraße (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 gegen 12:10 Uhr übte ein 6-jähriger Junge im verkehrsberuhigten Bereich das frisch erlernte Fahrradfahren. In Höhe der Straße Auf dem Bühlen stieß der Junge mit seinem Kinderrad seitlich gegen den ihm entgegenkommenden PKW eines 67-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht und wurde in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell