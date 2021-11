Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Paderborn, Goerdelerstraße (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021, brach in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr ein bislang noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Goerdelerstraße in Paderborn ein. Während die anwesenden Bewohner schliefen, wurden die Räumlichkeiten durch den Täter betreten und unter anderem eine Geldbörse, ein Smartphone sowie ein Tablet entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in Tatortnähe gesehen wurden, machen können, sich bei der Polizei Paderborn unter der Telefonnummer: 05251-3060 zu melden.

