Polizei Paderborn

POL-PB: (AM)Einbruch in ein Einkaufscenter

Paderborn, Pohlweg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 21.11.2021 entdeckte gegen 00:40 Uhr ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Pohlweg eine Person auf dem Dach des Einkaufscenters auf. Kurz vor Eintreffen der zeitnah eintreffenden Polizeibeamten flüchteten mehrere Personen in Richtung der Husener Straße. Die Täter hatten sich über das Dach Zutritt zum Gebäude geschafft. Ziel war offensichtlich ein im Gebäudeinneren befindlicher Geldautomat. Offensichtlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flohen ohne Beute vom Tatort. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtenden Täter nicht mehr angetroffen werden

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bzw. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 05251/306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell