POL-F: 210921 - 1153 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines E-Bike-Diebes

(dr) Am gestrigen Montagabend benutzte ein 23-Jähriger eine Sattelstange, um das Fahrradschloss eines im Bahnhofsviertel angeschlossenen E-Bikes zu knacken. Polizeibeamte der Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit nahmen den jungen Mann fest.

Ein Zeuge beobachtete den 23-Jährigen bei der Tatausführung in der Kaiserstraße und nahm umgehend die Verfolgung auf, als sich dieser mit dem gestohlenen Rad aus dem Staub machte. Von dem Zeugen alarmierte Polizeibeamte trafen den E-Bike-Dieb in der Moselstraße an und beendeten prompt die Fahrt mit dem hochwertigen Zweirad. Mit vier Reifen, auf dem Rücksitz eines Streifenwagens, ging es schließlich für den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Überaus glücklich durfte sich auch der ermittelte Geschädigte schätzen, dem das sichergestellte Rad bereits auf dem 4. Revier ausgehändigt werden konnte.

