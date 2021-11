Polizei Paderborn

POL-PB: Kamen Südring-Einbrecher mit Gitarrentaschen?

Paderborn

(mb) Nach dem Einbruch in das Südringcenter in der Nacht zu Sonntag (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5078408) laufen die Ermittlungen der Kripo.

Die Ermittler setzten vor allem auf Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Dazu gibt es weitere Informationen. Es ist durchaus möglich, dass die überörtlich aktiven Täter öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um zu den Tatorten zu gelangen. Ihre Tatwerkzeuge transportieren sie eventuell in Gitarrentaschen oder ähnlichen Instrumententaschen, die teilweise auch als Rucksack getragen werden können.

Die Polizei fragt: "Wer hat solche Personen am Samstag am Bahnhof in Paderborn oder auf dem Weg zum Südring beobachtet? Wer hat rund um den Südring-Center in der Nacht zu Sonntag verdächtiges bemerkt?" Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Bei dem Einbruch, bei dem die Täter es vermutlich auf Geldautomaten in dem Einkaufscenter abgesehen hatten, sind über 10.000 Euro Sachschäden am Dach des Centers entstanden.

