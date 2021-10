Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Radfahrer verletzte sich schwer

Wesel (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Gößnitz die B58 in Fahrtrichtung Innenstadt, bevor er rechtsseitig in eine Parkplatzzufahrt abbog.

Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Wesel den linken Gehweg der B58 in Fahrtrichtung Autobahnzufahrt A3.

Bei dem Abbiegevorgang stieß der Autofahrer mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, der daraufhin stürzte und schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell