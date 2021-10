Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht flüchtigen, jungen Radfahrer

Wesel (ots)

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr hörten mehrere Anwohner des Quadenwegs unabhängig voneinander einen lauten Knall.

Als einige nachschauten, sahen sie einen unbekannten, jugendlichen Radfahrer, der offensichtlich dort gegen einen geparkten Wagen gefahren war und diesen beschädigt hatte. Der Fahrradfahrer, von dem nicht bekannt ist, ob er sich dabei verletzte, rappelte sich auf und flüchtete anschließend vermutlich in Richtung Schepwersweg.

Keiner der Anwohner kann den Radfahrer beschreiben. Vermutlich war er mit einem dunklen Moutainbike unterwegs.

Eltern, denen Verletzungen an ihrem Sohn aufgefallen sind oder an seinem Fahrrad Beschädigungen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wesel, 0281-107-0, in Verbindung zu setzen. Vor allem auch, damit der geschädigte Autofahrer seinen Schaden reparieren lassen kann.

