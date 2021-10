Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montagvormittag rief ein Mitarbeiter der Stadt die Polizi um Hilfe. Er hatte auf einem Parkplatz im Wald in Vluynbusch an der Geldernschen Straße einen geöffneten Tresor gefunden.

Mehrere Langwaffen, Munition und persönliche Gegenstände lagen verstreut herum.

Polizeibeamte konnten anhand der Unterlagen einen Rückschluss auf die Eigentümer feststellen und begaben sich zu deren Wohnanschrift an der Geldernschen Straße.

Hier stellten sie fest, dass Unbekannte vermutlich in der Zeit von Sonntag auf Montag in das Haus eingebrochen waren. Die Räume waren durchwühlt und der aufgefundene Tresor offensichtlich aus einem Raum gestohlen und zu dem Parkplatz gebracht worden. Ob und was die Täter letztendlich entwendet haben, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell