POL-KR: Dießem/Lehmheide: 23-Jähriger auf Ritterstraße überfallen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (25. Juli 2021) gegen 2:20 Uhr wurde ein 23-Jähriger an einer Diskothek auf der Dießemer Straße von einer Gruppe junger Männer aggressiv angesprochen und beleidigt. Anschließend verfolgten die Männer ihn, schlugen ihn auf der Ritterstraße an der Haltestelle "Dießem" zu Boden und traten auf ihn ein. Das Opfer ergriff mehrmals die Flucht, wurde aber immer wieder angegriffen. Schließlich entwendeten die Täter sein Mobiltelefon und flüchteten. Der 23-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Gruppe der Angreifer bestand aus sechs bis sieben Männern im Alter zwischen 23 bis 28 Jahren. Einen beschreibt das Opfer als rund 1,70 Meter groß mit Dreitagebart und dunklen Haaren, die an den Seiten auffallend kurz geschnitten waren. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (305)

