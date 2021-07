Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath - Kliedbruch: Verkehrsunfall - Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntag (25. Juli 2021) kam es im Kreuzungsbereich Hülser Straße / An der Pauluskirche zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 79-jährige Autofahrerin fuhr gegen 12:50 Uhr mit ihrem Pkw die Hülser Straße stadtauswärts in Richtung Hüls und übersah dabei laut Zeugenaussagen eine Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads und seinem 29-jährigen Sozius zusammen, welche von rechts aus der Straße An der Pauluskirche in die Kreuzung einfuhren. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden dabei schwer verletzt. Die Kreuzung wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. (304)

