Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Festnahme nach Zeugenhinweis

Krefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (25. Juli 2021) konnte die Polizei einen 32jährigen Autodieb in Krefeld-Linn aufgrund eines Zeugenhinweises festnehmen. Ein Zeuge hatte eine verdächtige Person mit einer Bierflasche in einem Auto gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war und das Auto und die Kennzeichen gestohlen waren. Weiter war er nach eigenen Angaben betrunken mit dem gestohlenen Wagen unterwegs gewesen und nach den Spuren am Auto zu urteilen, hatte er wohl auch mehrere Unfälle verursacht. Das Auto wurde sichergestellt. Der alkoholisierte Mann wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Täter handelt sich um einen 32-jährigen Deutschen, der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (302)

