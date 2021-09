Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Feuer auf einem Fischkutter vor der Hallig Hooge

Nordsee Nordfriesische Inseln (ots)

Am 17.09.2021, gegen 21.20 Uhr, brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer im Maschinenraum eines Fischkutters aus. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich in eine Rettungsinsel begeben und wurden durch einen zufällig vorbeifliegenden Seenotrettungshubschrauber aus der Nordsee geborgen. Die Besatzungsmitglieder zogen sich zum Teil schwere Verletzungen zu und wurden in ein Heider Krankenhaus verbracht.

Der Fischkutter brannte kontrolliert ab. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Brandursache dauern an.

