Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wer ist bei Rot gefahren? Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Heute Morgen gegen 05.15 Uhr kam es an der Rheinberger Straße zu einem Sachschadensunfall. Da nicht geklärt werden konnte, wer bei Rot und wer bei Grün gefahren ist, hofft das Verkehrskommissariat auf Zeugenhinweise.

Ein 57-jähriger Rheinberger befuhr die Rheinberger Straße in Richtung Moers. Ein 23-jähriger Mann aus Moers befuhr die Rheinberger Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, an der Auffahrt auf die BAB 42 abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Der Verkehr ist im Kreuzungsbereich durch eine Ampelanlage geregelt.

Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Es konnte nicht geklärt werden, welcher Verkehrsteilnehmer bei Rot und wer bei Grün gefahren ist.

Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02841-171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell