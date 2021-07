Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Auf Müllsäcken eingeschlafen

Appenweier, Urloffen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden entlang des Mühlwegs etliche dort an der Straße abgelegte gelbe Müllsäcke aufgerissen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl trafen schließlich auf die beiden Verursacher, welche schlafend auf weiteren Müllsäcken lagen. Grund für das Handeln der Männer dürfte ihre starke Alkoholisierung gewesen sein. Beide pusteten einen Alkoholwert von über zwei Promille. Als einer der beiden Personen sich aufgrund Gleichgewichtsproblemen am Streifenwagen halten wollte, riss er hierbei versehentlich den Tankdeckel des Dienstfahrzeugs ab. Auf Anraten der Polizei begaben sich die Beiden auf direktem Weg nach Hause. Im Verlauf der Nacht kam es zu keinen weiteren Störungen von den Beiden ausgehend.

