Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Feuer bei Ausbesserungsarbeiten

Baden-Baden (ots)

Ausbesserungsarbeiten an einer Außenfassade eines Gebäudes in der Lange Straße haben am Mittwochmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Bei der Hantierung mit einem Heißluftbrenner fing kurz nach 8:30 Uhr ein unterhalb des Dachstuhls befindliches Vogelnest Feuer, was den Arbeiter zum Absetzen eines Notrufs veranlasste. Nachdem der Verursacher mit eigenen Löschmaßnahmen das Feuer eindämmte, übernahmen die anrückenden Wehrleuten die abschließende Brandbekämpfung von Glutnestern. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell